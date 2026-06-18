トヨタ自動車は7月17日〜9月6日の期間、同社の運営する文化施設「トヨタ博物館」（愛知県長久手市）の文化館・2階 企画展示室（有料ゾーン内）において、夏の体験イベント「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」を開催する。●家族そろって楽しめる一部期間は小学生の入場料が無料「乗ってみよう！ ドキドキワクワク はたらくクルマ」は、はたらくクルマに乗りこみつつ楽しく学びる体験イベントで、オリジナル