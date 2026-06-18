年を重ねると、心と体のゆらぎを感じるようになってくるもの。整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101エディター・むらさきすいこさんも、以前よりも無理がきかないと感じることが増えてきたそう。そこで、新しくがんばることを増やすよりも、自分に合わなくなった習慣をやめることを意識するように。今回は、40代後半になってやめてよかったと感じていることを4つ紹介します。1：習慣になっていた毎晩の飲酒以前は、毎晩ビ