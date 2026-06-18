イラストレーターのコリノさんの漫画がインスタグラムで1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む会食の場で、「パッと思いつく四字熟語は何？」という心理テストを始めた作者。その回答が意味しているのは…という内容で、読者からは「面白い！」「私は〇〇でした」「彼氏にもやってみる！」などの声が上がっています。個性あふれる回答が笑える！コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ