イラストレーターのコリノさんの漫画がインスタグラムで1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

会食の場で、「パッと思いつく四字熟語は何？」という心理テストを始めた作者。その回答が意味しているのは…という内容で、読者からは「面白い！」「私は〇〇でした」「彼氏にもやってみる！」などの声が上がっています。

個性あふれる回答が笑える！

コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖」などで作品を発表しています。コリノさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

コリノさん「姉妹たちと会食していたとき、昔聞いたことのある心理テストを話題に上げたらとても面白がってくれたので、読者の皆さんにも楽しんでもらえたら、と思いました」

Q.この心理テストはどこで知ったのですか。また、コリノさんの結果は当たっていましたか。

コリノさん「通勤時のカーラジオです。ずいぶんと昔のことなので曖昧ですが、私は『四面楚歌』と答えてガッカリしました。当時は孤独感があったのでしょうか。忘れてしまいましたね」

Q.心理テストの答えを知っている今なら、どのような四字熟語を当てはめますか。

コリノさん「人生は『悠々自適』、恋愛は『笑門来福』なんかがいいですね。ポジティブな四字熟語もたくさんあるのに、なぜ『四面楚歌』だったのか…。残念でした」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コリノさん「『朝から笑いました』『夫にもやってみよう』などの感想のほか、皆さんが実際にやってみた結果をたくさん教えていただきました。『恋愛は“四捨五入”。どうしてこうなった』『さっと出てくるのが“花鳥風月”とかの人になりたい』『“四面楚歌”と“笑止千万”。終わっていないか』『恋愛は“八方美人”でめっちゃ笑った』など…。皆さんに楽しんでもらえたようで、よかったです」

Q.コメント欄がにぎわっていましたね！ 特に気になったコメントはありますか。

コリノさん「『人生は弱肉強食、恋愛が焼肉定食。どう分析すればいいですかね』という、楽しいコメントがありました。私も『倒してから食べていそうですね』なんて、ふざけてコメントを返してしまいました」

Q.その後の創作活動に変化はありますか。最近、意欲的に取り組んでいることなどがあれば教えてください。

コリノさん「たくさんコメントをいただけたことがうれしくて、また楽しんでもらえるように頑張ろうと思えました。

つい最近、『人相占い』を受けてみたのですが、『本人は隠そうとしているけれど、本当は変わり者』と言われました。『何か創作活動をするのなら、その変わり者の自分を、もっと前面に出した方がいい』とも言われ、目からうろこでしたね。人に『何か面白い話ない？』と聞かれたとき、すぐに『あるよ』と答えられるような自分になりたくて、今回の心理テストのような小ネタを常に持っていようとアンテナを立てています。漫画のネタにもなりますから」