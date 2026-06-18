2024年夏にクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンに加入した当時、マイケル・オリーセはまだ将来有望な若手選手の一人だった。しかし、公式戦52試合に出場して22ゴール31アシストを今シーズン記録したことで彼は一躍バイエルンの顔となり、レアル・マドリードが巨額の移籍金を積んでも獲得を熱望するようになっている。オリーセがチームにとって必要不可欠な存在であるというのはバイエルンの首脳陣も十分に理解している。