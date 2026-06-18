きゃりーぱみゅぱみゅが6月18日20時より、2014年11月に開催された初アリーナツアーの最終公演＜からふるぱにっくTOY BOX at 国立代々木競技場第一体育館2014＞のライブ本編をTikTok LIVEにて全編公開する。最近は「キミに100パーセント」（2013年発表/TVアニメ『クレヨンしんちゃん』オープニングテーマ）がSNSで人気再燃し、14週連続でTikTok音楽チャートにランクインしており、関連動画の総再生数も45億回（ワーナーミュージック