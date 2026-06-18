きゃりーぱみゅぱみゅが6月18日20時より、2014年11月に開催された初アリーナツアーの最終公演＜からふるぱにっくTOY BOX at 国立代々木競技場第一体育館2014＞のライブ本編をTikTok LIVEにて全編公開する。

最近は「キミに100パーセント」（2013年発表/TVアニメ『クレヨンしんちゃん』オープニングテーマ）がSNSで人気再燃し、14週連続でTikTok音楽チャートにランクインしており、関連動画の総再生数も45億回（ワーナーミュージック調べ 2026年6月時点）を突破するなど注目を集めている彼女。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」への初出演パフォーマンスが音源配信されたことも反響を呼んだ。

ぜひ、きゃりーぱみゅぱみゅ公式TikTokアカウントをフォローして、6月18日の20時からの配信をチェックしてほしい。

■「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」

2026年6月12日（金）配信スタート

https://lnk.to/Kimi_Ni_100_Percent

■＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞

2026年8月22日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 14:30 / START 15:30 ■出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ ■チケット料金（前売り）

全席指定 10,000円（税込）

親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。 ▼チケット先行販売

プレリクエスト

06/11(⽊)12:00〜6/21(⽇)23:59

URL: https://l-tike.com/pamyufes/ ■オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes ■公式ハッシュタグ

#PAMYUFES