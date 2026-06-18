2026年に開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。パーク全体を彩る特別なデコレーションやキャストのおもてなしには、ゲストを物語の世界へ深く没入させるための緻密なこだわりが隠されています。今回は、アニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」の世界観の作り方に迫ります。 東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」“冒険とイマジネーションの海”を紡ぐデコレーション 2026年で