サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でピタッと固定でき自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」「タブレットアーム(200-STN103BK)」を発売した。■MagSafe対応でワンタッチ着脱iPhoneのMagSafeに対応しており、強力なマグネットでピタッと簡単にスマホを固定できる。面倒な挟み込み作業が不要で、サッと設置してすぐに動画視聴やウェブ会議を始められる