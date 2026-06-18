MagSafe対応!寝ながら使える！クランプ式スマホ・タブレットアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でピタッと固定でき自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」「タブレットアーム(200-STN103BK)」を発売した。
■MagSafe対応でワンタッチ着脱
iPhoneのMagSafeに対応しており、強力なマグネットでピタッと簡単にスマホを固定できる。面倒な挟み込み作業が不要で、サッと設置してすぐに動画視聴やウェブ会議を始められる。MagSafe非対応のスマートフォンでも、付属のメタルリングを貼り付けることで手軽に使用可能だ。
■しっかり固定&しなやかなアーム
1つの関節とフレキシブルアームを組み合わせることで、抜群の安定感と自由な角度調整を実現した。アームが重みで下がりにくく、見たい位置にしっかりとスマホを保持する。ベッドで横になりながらの操作や、デスクでのサブモニター代わりなど、リラックスした体勢でも快適にスマホ画面を楽しめる。
■360度回転で縦置き・横置き自在
ホルダー部分にはボールジョイントを採用しており、360度の回転が可能だ。動画を見る時は横向き、SNSのチェックやウェブブラウジングの際は縦向きなど、用途に合わせて直感的に画面の向きを切り替えられる。上下左右の微妙な角度調整も簡単に行えるため、常に最適な視認性を確保できる。
■省スペースなクランプ固定式
厚さ最大約7cmまでの天板やベッドフレームに対応したクランプ固定式を採用している。デスクの端やベッドサイドの枠にしっかりと挟み込んで設置できるため、卓上のスペースを占有しない。散らかりがちなデスク周りやベッド周りをスッキリと保ちつつ、便利なスマートフォンの定位置を作ることができる。
■寝ながらの操作による負担を軽減
スマートフォンを手で持ち続ける必要がなくなるため、長時間の動画視聴でも腕や首、肩への負担を大幅に軽減できる。横になったままのリラックスした姿勢で快適に画面を見ることができるので、就寝前のプライベートタイムがより充実する。日常のスマホライフを劇的にアップグレードする便利なアイテムだ。
■自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」
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1つの関節とフレキシブルアームを組み合わせることで、抜群の安定感と自由な角度調整を実現した。アームが重みで下がりにくく、見たい位置にしっかりとスマホを保持する。ベッドで横になりながらの操作や、デスクでのサブモニター代わりなど、リラックスした体勢でも快適にスマホ画面を楽しめる。
■360度回転で縦置き・横置き自在
ホルダー部分にはボールジョイントを採用しており、360度の回転が可能だ。動画を見る時は横向き、SNSのチェックやウェブブラウジングの際は縦向きなど、用途に合わせて直感的に画面の向きを切り替えられる。上下左右の微妙な角度調整も簡単に行えるため、常に最適な視認性を確保できる。
■省スペースなクランプ固定式
厚さ最大約7cmまでの天板やベッドフレームに対応したクランプ固定式を採用している。デスクの端やベッドサイドの枠にしっかりと挟み込んで設置できるため、卓上のスペースを占有しない。散らかりがちなデスク周りやベッド周りをスッキリと保ちつつ、便利なスマートフォンの定位置を作ることができる。
■寝ながらの操作による負担を軽減
スマートフォンを手で持ち続ける必要がなくなるため、長時間の動画視聴でも腕や首、肩への負担を大幅に軽減できる。横になったままのリラックスした姿勢で快適に画面を見ることができるので、就寝前のプライベートタイムがより充実する。日常のスマホライフを劇的にアップグレードする便利なアイテムだ。
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