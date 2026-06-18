北中米W杯のグループJ初戦でアルゼンチン代表がアルジェリア代表を3-0で下した一戦。その中継で解説を務めた元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、かつてのW杯前に経験した印象的なエピソードを振り返った。試合中に元イングランド代表監督のファビオ・カペッロ氏の話題になると、闘莉王氏は2010年南アフリカW杯直前の日本代表とイングランド代表による親善試合を回想。同氏から直接言葉を掛けられた出来事を明かした。闘莉王氏