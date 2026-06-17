ずっと真夜中でいいのに。が、最終日を迎えたツアー＜ZOMBIE CRAB LABO＞の続編となる特別公演として、2026年10月10日・11日に奈良・平城京を舞台にした単独ライブ＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞の開催を発表した。2025年は大阪・関西万博での特別公演など、近年は音楽だけではなく、文化や歴史、人々の営みに目を向け続けてきたが、今回は古都・奈良を舞台に描く唯一無二のライブイベントとなる。会場は奈良・平