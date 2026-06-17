ずっと真夜中でいいのに。が、最終日を迎えたツアー＜ZOMBIE CRAB LABO＞の続編となる特別公演として、2026年10月10日・11日に奈良・平城京を舞台にした単独ライブ＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞の開催を発表した。

2025年は大阪・関西万博での特別公演など、近年は音楽だけではなく、文化や歴史、人々の営みに目を向け続けてきたが、今回は古都・奈良を舞台に描く唯一無二のライブイベントとなる。

会場は奈良・平城宮跡歴史公園。2日間合計で50,000人以上の来場を予定しており、ずっと真夜中でいいのに。にとって過去最大規模の単独公演であり、同場所としても日本初の大規模野外音楽ライブイベントとなる。当日はライブだけでなく、「祭Area」を併設して、物産、屋台、ワークショップ、サブイベントなど午前中から楽しめる1日を通したお祭りとして開催予定。地元企業や店舗の皆様と直接連携し、突き詰めたコラボレーション企画を準備しているという。

◾️＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞

「文禍伝雷」公式HP：https://zutomayo.net/bunka-denrai/ ▼実施に向けて

※平城宮跡歴史公園での大規模野外LIVEは日本初の試みとなる。

奈良県・奈良市・平城宮跡歴史公園・関係自治体との協議を重ね、

2026年2月には事前の音量テストも実施。

会場周辺地域が一体となって、開催に向けて準備を進めている。 LIVE本編は約2時間を予定しており、

遠方から来場する方にも当日中に帰路につきやすいよう、

最長でも2時間15分程度に収まる構成を計画している。 日時：2026年10月10日（土）、11日（日） 開場15:30／開演 17:30

会場：平城宮跡歴史公園 中央区朝堂院 特設野外会場 〈チケット〉

・Standard Area \12,000-

（税込・ブロック指定スタンディング・整理番号付）オリジナルラバーバンド付き

※Premium Area Upgrade + \3,000

（税込・ブロック指定スタンディング・整理番号付）オリジナルラバーバンド付き

・後方 Free Area \6,500（税込）＊一般発売日より先着販売（発売時期後日発表）

・後方Free Area（奈良県民割）\5,500（税込）＊一般発売日より先着販売（発売時期後日発表）

※⾬天決⾏／荒天中⽌

※未就学児⼊場不可 主催：キョードー関⻄

企画：ずっと真夜中でいいのに。

制作：ホットスタッフ・プロモーション／H3

後援：奈良県/奈良市

協⼒：ユニバーサルミュージック合同会社／平城京魅⼒創造プロジェクト_市

平城京秋の散楽フェスタ実⾏委員会/⼀般社団法⼈ ⽂化芸術スポーツ振興会 ※後方のエリアでは、地元の方やお子様連れの方、初めてライブをご覧になる方にも気軽に楽しんでいただけるよう、参加しやすい価格帯の「後方Free Area」を後日販売予定。

※奈良県民向けの割引価格でのチケット販売も予定しており、詳細は後日発表される予定。

※「祭Area」はチケットの無いお客様もお楽しみ頂けます。

※後方 Free Area の販売数・販売内容は、スタンダードエリアの販売状況により、縮小・変更となる場合あり。

※本特別公演は、“ZOMBIE CRAB LABO” ツアーとはセットリスト・演出ともに異なる内容となります。

なお、2日間の基本的なセットリストは共通となる予定。 公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00（土日祝休業））