ずっと真夜中でいいのに。、奈良・平城京を舞台にした単独ライブ＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞開催決定
ずっと真夜中でいいのに。が、最終日を迎えたツアー＜ZOMBIE CRAB LABO＞の続編となる特別公演として、2026年10月10日・11日に奈良・平城京を舞台にした単独ライブ＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞の開催を発表した。
2025年は大阪・関西万博での特別公演など、近年は音楽だけではなく、文化や歴史、人々の営みに目を向け続けてきたが、今回は古都・奈良を舞台に描く唯一無二のライブイベントとなる。
会場は奈良・平城宮跡歴史公園。2日間合計で50,000人以上の来場を予定しており、ずっと真夜中でいいのに。にとって過去最大規模の単独公演であり、同場所としても日本初の大規模野外音楽ライブイベントとなる。当日はライブだけでなく、「祭Area」を併設して、物産、屋台、ワークショップ、サブイベントなど午前中から楽しめる1日を通したお祭りとして開催予定。地元企業や店舗の皆様と直接連携し、突き詰めたコラボレーション企画を準備しているという。
◾️＜LEGACY ZOMBIE LABO「文禍伝雷」奈良・平城京＞
「文禍伝雷」公式HP：https://zutomayo.net/bunka-denrai/
▼実施に向けて
※平城宮跡歴史公園での大規模野外LIVEは日本初の試みとなる。
奈良県・奈良市・平城宮跡歴史公園・関係自治体との協議を重ね、
2026年2月には事前の音量テストも実施。
会場周辺地域が一体となって、開催に向けて準備を進めている。
LIVE本編は約2時間を予定しており、
遠方から来場する方にも当日中に帰路につきやすいよう、
最長でも2時間15分程度に収まる構成を計画している。
日時：2026年10月10日（土）、11日（日） 開場15:30／開演 17:30
会場：平城宮跡歴史公園 中央区朝堂院 特設野外会場
〈チケット〉
・Standard Area \12,000-
（税込・ブロック指定スタンディング・整理番号付）オリジナルラバーバンド付き
※Premium Area Upgrade + \3,000
（税込・ブロック指定スタンディング・整理番号付）オリジナルラバーバンド付き
・後方 Free Area \6,500（税込）＊一般発売日より先着販売（発売時期後日発表）
・後方Free Area（奈良県民割）\5,500（税込）＊一般発売日より先着販売（発売時期後日発表）
※⾬天決⾏／荒天中⽌
※未就学児⼊場不可
主催：キョードー関⻄
企画：ずっと真夜中でいいのに。
制作：ホットスタッフ・プロモーション／H3
後援：奈良県/奈良市
協⼒：ユニバーサルミュージック合同会社／平城京魅⼒創造プロジェクト_市
平城京秋の散楽フェスタ実⾏委員会/⼀般社団法⼈ ⽂化芸術スポーツ振興会
※後方のエリアでは、地元の方やお子様連れの方、初めてライブをご覧になる方にも気軽に楽しんでいただけるよう、参加しやすい価格帯の「後方Free Area」を後日販売予定。
※奈良県民向けの割引価格でのチケット販売も予定しており、詳細は後日発表される予定。
※「祭Area」はチケットの無いお客様もお楽しみ頂けます。
※後方 Free Area の販売数・販売内容は、スタンダードエリアの販売状況により、縮小・変更となる場合あり。
※本特別公演は、“ZOMBIE CRAB LABO” ツアーとはセットリスト・演出ともに異なる内容となります。
なお、2日間の基本的なセットリストは共通となる予定。
公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00（土日祝休業））
関連リンク
◆ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルサイト
◆ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルX
◆ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルInstagram
◆ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ずっと真夜中でいいのに。オフィシャルTikTok