17日午後、鶴岡市と三川町でクマ計2頭が目撃されました。17日午後4時15分ごろ、鶴岡市茨新田の日本海東北自動車道を西から東に横切る体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。また、三川町ではイオンモール三川西側の猪子の農地でクマ1頭が目撃されました。