１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．１９ポイント（０．４０％）高の４１０８．０８ポイントと反発している。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中央銀行の中国人民銀行は１７日、リバースレポ取引を通じ、満期日との差し引きで２６１３億人民元（約６兆１９８０億円）と厚めの資金を市中に供給した。純資金流入は９日連続となる。１６日に報告された中国の月次経済統計が総じて弱