6月13日、女優の福原遥が、大阪市内にオープンした旗艦店・ブルガリ心斎橋を訪問。その際に公開されたインタビュー動画に映る“異変”が、一部ファンの間で話題になっている。福原は2026年3月にジュエリーブランド『BVLGARI』のアンバサダーに就任。この日はブランドを代表して来店し、店舗の魅力やジュエリーへの思いを語った。「注目を集めたのは、フランス発のファッション誌『marie claire japon』（読売新聞社）の公式Ins