6月13日、女優の福原遥が、大阪市内にオープンした旗艦店・ブルガリ心斎橋を訪問。その際に公開されたインタビュー動画に映る“異変”が、一部ファンの間で話題になっている。

福原は2026年3月にジュエリーブランド『BVLGARI』のアンバサダーに就任。この日はブランドを代表して来店し、店舗の魅力やジュエリーへの思いを語った。

「注目を集めたのは、フランス発のファッション誌『marie claire japon』（読売新聞社）の公式Instagramに投稿された動画です。福原さんは、オフホワイトのワンピースにブルガリのアクセサリーを合わせた上品な装いで登場。透明感あふれる美貌は健在で、洗練された雰囲気を漂わせていました。新しいブルガリの店舗の雰囲気に、テンションも上がっていたようです」（芸能ジャーナリスト）

ところが、動画を視聴した一部ユーザーからは、福原の両腕に違和感を覚える声があがった。

「映像では両腕の一部が黒ずんでいるように見え、あざのような影が広がっているようにも映っていました。動画を見続けても同じ状態が確認できるため、視聴者のなかには心配した人もいたようです。ただ、同日に撮影された別媒体の映像や写真では、同様の状態は確認できませんでした。実際、福原さんが怪我や体調不良について公表した事実もなかったですね。そのため、映像編集の過程でコントラストや色味が強調された結果、そのように見えた可能性も指摘されていました」（同前）

本誌は今回の動画について、読売新聞グループ本社広報部に問い合わせを行った。

同広報部は当該動画について、《イベントを取材した読売新聞東京本社の担当部署が撮影し、6月13日にインスタグラムに投稿しました》と説明。さらに、《「腕が黒く見える」という指摘を受けました》としたうえで、

《照明の当たり方によって腕に影が落ちていたことから動画の投稿を取り下げ、トリミングしたうえで15日に再投稿しました》

と回答した。

「再投稿版では腕が見える部分がカットされ、福原さんの顔を中心とした構成に変更されています。動画冒頭には、キラキラしたエフェクトも追加されていました。同アカウントには、歌手で俳優の中島健人さんや俳優の山下智久さんの動画も投稿されていますが、同様の違和感は見られませんでした。今回は編集ミスというより、照明による影が偶然そのように見えてしまったケースだったようです」（同前）

人気女優だけにさまざまな憶測も飛び交ったが、今回の“黒ずみ騒動”は照明による影が原因だったことが明らかになった。再投稿という対応からも、関係者の慎重な姿勢がうかがえる一件となった。