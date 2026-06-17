ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ北中米大会は16日（日本時間17日）、米サンフランシスコでグループリーグJ組のアルゼンチン―アルジェリア戦が行われた。アルゼンチンのFWリオネル・メッシがハットトリックの大活躍。スポーツチャンネル「DAZN」で解説した元日本代表・田中マルクス闘莉王氏の言葉に、本田圭佑が自身のXでツッコミを入れている。

後半31分、ペナルティエリア中央手前でボールを受けたメッシは左足を一閃。ゴールネットを揺らした。前半17分、後半15分に続く3点目。これでW杯通算16得点となり、元ドイツ代表FWクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。

38歳がいきなり衝撃を与えたが、DAZNの中継ではこの日1点目を決めた後、メッシがA代表で通算118ゴールをマークしているという話題に。闘莉王氏は「俺、キャリアで120ちょいくらいですからね……代表だけで俺の（記録とほぼ同じ）。凄いです、バケモンです！」と大絶賛した。

ただ、闘莉王氏はメッシと違いDF。高さを生かしたヘディングなどで得点しているが、この発言内容を知った本田圭佑は「いやいや、トゥーさん。。。メッシに関しては何も言う必要がないですが、DFのキャリアで120ゴールも化け物です。。」と自身のXで思わずツッコミを入れていた。



（THE ANSWER編集部）