ドリフト大会inヴィッツォーラピレリにヴィッツォーラというテストコースがあります。イタリア・マルペンサ空港近くだったと記憶しています。ブラジルにも同じレイアウトで作られたコースがあるのだそうです。コース全周に散水できる仕様でした。【画像】ポルシェ・ターボ、ランボルギーニ・ウラカン、アウディR8でP-ZEROを比較全8枚記憶が曖昧なのですか、確かそのヴィッツォーラのテストコースでの試乗会、P-ZEROシステムでは