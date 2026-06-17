アウディA8の最終限定車を発売アウディ・ジャパンは6月16日、セダンのフラッグシップモデル『A8』の生産終了を記念して、最終限定モデルとなる『アウディA8 ファイナルエディション』を88台限定で発売した。【画像】『アウディA8ファイナルエディション』のディテールとモンスターセダン『アウディS8』全30枚1994年の初代モデル以来、『A8』はアウディのスローガンである『技術による先進』を体現し、ラグジュアリーセダンの頂点