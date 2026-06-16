2300人以上が犠牲になった鹿児島大空襲から17日で81年です。鹿児島女子高校では、空襲の犠牲になった13人の先輩を追悼しようと慰霊式が行われました。慰霊式には、鹿児島女子高校の全校生徒643人が参加しました。鹿児島女子高校の前身の鹿児島市立女子興業学校は81年前の鹿児島大空襲で校舎と宿舎が全焼し、13人の生徒が命を落としました。慰霊式は、若い世代に平和を繋いでほしいという空襲を経験した卒業生たちの思いから