6月14日、女優の畑芽育が自身のInstagramを更新。13日に都内でおこなわれた音楽イベント『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』について、《音楽に携わるすべての皆様にリスペクトと大きな感謝を。アンバサダーとして少しでもお力添えできていれば幸いです》と記した。同じ投稿内でオフショットを公開し、話題となっている。「畑さんは、黄・紫・ピンク・緑などの花柄が描かれたタイトなデザインのノースリーブドレスを着こなしているショ