熱中症に対する知識や応急処置の方法を学んでもらおうと、日本赤十字社などが6月16日、学童保育の指導員に向けた講習会を開きました。この講習会は、夏本番を前に、熱中症への対策や発症したときの対処法について学んでもらおうと、日本赤十字社徳島県支部などが開きました。16日の講習会には、徳島市にある学童保育の指導員約40人が参加しました。講習会では日本赤十字社のスタッフらが、熱中症を予防するためには暑さを避けこま