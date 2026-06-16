6月15日、純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依がそれぞれのSNSを更新。横山が第1子を妊娠したことを発表した。「連名の文書には《この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています》と記し、喜びを伝えています。多くのファンや、関係者からは大量の祝福がポストされています。特に横山さんのポストにはAKBグループの元メンバーが大量に反応。