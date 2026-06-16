©LAPONE ENTERTAINMENTJO1が、韓国・ソウルでの＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞の開催を発表した。本公演は、9⽉26⽇・27⽇の2⽇間にわたり、「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催される。JO1は、2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を行なっていたが、規模を拡⼤し韓国のステージへと戻ってくる。4⽉のドーム公演から始まった＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ