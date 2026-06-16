JO1、韓国・ソウルにて＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞開催決定
JO1が、韓国・ソウルでの＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞の開催を発表した。
本公演は、9⽉26⽇・27⽇の2⽇間にわたり、「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催される。JO1は、2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を行なっていたが、規模を拡⼤し韓国のステージへと戻ってくる。
4⽉のドーム公演から始まった＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞は、7⽉の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続く。なおJO1は、秋に全⽶デビュー、10⽉には北⽶ツアーも控えている。
◾️＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ FINAL＞
愛知・バンテリンドームナゴヤ
2026年7⽉19⽇（⽇）開場16:00 / 開演18:00
2026年7⽉20⽇（⽉・祝）開場13:00 / 開演15:00
▼チケット料⾦
[指定席] \14,300（税込）
[アップグレードシート] \24,200（税込）
※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント
企画・主催：LAPONE ENTERAINMENT
協⼒：CJ ENM/吉本興業
特設サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien
◾️＜2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR＞
2026年
10/02（⾦）トロント
10/04（⽇）ニューヨーク
10/06（⽕）シカゴ
10/08（⽊）サンフランシスコ
10/11（⽇）ロサンゼルス