©LAPONE ENTERTAINMENT

JO1が、韓国・ソウルでの＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞の開催を発表した。

本公演は、9⽉26⽇・27⽇の2⽇間にわたり、「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催される。JO1は、2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を行なっていたが、規模を拡⼤し韓国のステージへと戻ってくる。

4⽉のドーム公演から始まった＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞は、7⽉の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続く。なおJO1は、秋に全⽶デビュー、10⽉には北⽶ツアーも控えている。

◾️＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ FINAL＞ 愛知・バンテリンドームナゴヤ

2026年7⽉19⽇（⽇）開場16:00 / 開演18:00

2026年7⽉20⽇（⽉・祝）開場13:00 / 開演15:00 ▼チケット料⾦

[指定席] \14,300（税込）

[アップグレードシート] \24,200（税込）

※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント 企画・主催：LAPONE ENTERAINMENT

協⼒：CJ ENM/吉本興業

特設サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien