【夏におすすめの厳選レシピ vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年夏号』が発売されました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。 火を使わず洗い物が少ない【ラクうま麺】 火を使いたくない、食欲もイマイチ…。そんな暑くてしんどい日に頼りたいのが「ラクうま麺」！2026年5月25日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026