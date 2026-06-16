[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](ロサンゼルス)※10:00開始<出場メンバー>[イラン]先発GK 1 アリレザ ベイランヴァンドDF 4 ショジャー ハリルザデDF 5 ミラド モハマディDF 19 アリ ネマティDF 23 ラミン レザイアンMF 6 サイード エザトラヒMF 8 モハンマド モヘビMF 14 サマン・ゴドスMF 17 アリア ユセフィFW 9 メフディ・タレミFW 20 シャフリヤル モガンロウ控えGK 12 パヤム ニアズマンドGK 22 ホセイン ホセイ