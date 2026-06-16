NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する元乃木坂46で女優、歌手の生田絵梨花(29)が14日、インスタグラムを更新し、同ドラマで見上愛とともにダブルヒロインを務める上坂樹里(20)との2ショットを公開した。 【写真】ヒロインのアップきれいな肌、きれいな瞳、吸い込まれる 生田は「『風、薫る』トークイベントでした!樹里ちゃん、きゃわ」と投稿。上坂も自身のインスタに「『風、薫る』スペシャルトーク at