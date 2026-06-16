NHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する元乃木坂46で女優、歌手の生田絵梨花(29)が14日、インスタグラムを更新し、同ドラマで見上愛とともにダブルヒロインを務める上坂樹里(20)との2ショットを公開した。



【写真】ヒロインのアップ きれいな肌、きれいな瞳、吸い込まれる

生田は「『風、薫る』トークイベントでした!樹里ちゃん、きゃわ」と投稿。上坂も自身のインスタに「『風、薫る』スペシャルトーク at 日本医科大学 お越しいただいた皆様、ありがとうございました!生田さんとご一緒に、作品のことや撮影の思い出をたくさんお話しできて、とても楽しい時間でした 皆さまの温かい応援に、改めて感謝の気持ちでいっぱいです 明日からは第12週。引き続き『風、薫る』お楽しみください!」と投稿した。



上坂はヒロインの1人、大家直美を演じている。直美と同じく梅岡看護婦養成所に入学し看護の道を目指す玉田多江を生田が演じている。



ドラマファンから「トークイベントお疲れ様でした!おふたりともきゃわです」「イベントの抽選に外れてお二人に会えず、残念 笑顔が素敵な写真ですね いくちゃんも、きゃわ」「お互い、諦めない人生の、奇跡を見る人に、勇気を与える、シーン素敵な、とても、大切な事ですね」などとそれぞれのインスタにメッセージが届いている。



（よろず～ニュース編集部）