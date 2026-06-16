ファーストキャビンHDは、2021年から休業していたファーストキャビン秋葉原昭和通りを「ファーストキャビン秋葉原」として6月1日に再オープンした。客室はキャビンタイプで全149室。室内は飛行機のファーストクラスをイメージした造りとした。館内にはロビーラウンジ、パウダールーム、シャワーブース、大浴場、男女別フロア、コインランドリー5台などを備える。休業期間中に設備の一部リニューアルと清掃、メンテナンスを実施した