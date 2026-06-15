大健闘のドローとなった、サッカーW杯「日本VSオランダ」戦の中継放送を受けて始まった2026年6月15日の「あさイチ」（NHK）は、番組冒頭から盛り上がり、ゲストのLiLiCoさんは「アドレナリンは出てるんだけど、（応援疲れで）ちょっとグッタリ」とおどけた。注目は、なでしこジャパン元キャプテンの澤穂希さんの勝ち点３が取れるのではないかとの解説だった。アフリカ大会では無失点、守りが堅い2回戦は21日午後1時からのチュニジ