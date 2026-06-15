6月15日までに、歌手のさだまさしのInstagramが更新。そこには、芸能界を引退した東山紀之の姿が写っており、最新の近影に騒然となっている。さだは、《まっサンデースペシャル、東山紀之さんと》と綴り、東山とのツーショットを公開。さだが開催中の全国ツアーに東山が足を運んだ様子が報告された。「添えられた写真には、全身黒の服装で、黒の帽子とメガネを着用したシックな装いを披露した東山さん。さださんは《今回は奥様