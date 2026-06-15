6月14日、モデル・タレントの重盛さと美が自身のInstagramを更新。トップスをめくり上げて披露した美ウエストが注目を集めている。重盛は《Forever Young》とコメントを添え、親友として知られるタレントの礒部希帆と部屋で過ごす様子を公開。ワイドデニムにリブ素材のタイトなトップスを合わせたラフなコーディネートで、リラックスした時間を楽しんでいる様子がうかがえる投稿となっていた。「2人とも顔を赤らめながら笑顔を