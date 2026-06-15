6月14日、モデル・タレントの重盛さと美が自身のInstagramを更新。トップスをめくり上げて披露した美ウエストが注目を集めている。

重盛は《Forever Young》とコメントを添え、親友として知られるタレントの礒部希帆と部屋で過ごす様子を公開。ワイドデニムにリブ素材のタイトなトップスを合わせたラフなコーディネートで、リラックスした時間を楽しんでいる様子がうかがえる投稿となっていた。

「2人とも顔を赤らめながら笑顔を見せており、お酒を飲んでいるのかと思わせるような上機嫌な様子が印象的でしたね。なかでも注目を集めたのは6枚めの写真。重盛さんはトップスをめくり上げながらウインクを決め、引き締まったウエストを大胆に披露していました」（芸能ジャーナリスト）

この投稿に対し、Xでは、

《色気もあるのに若いのが羨ましい！！》

《おヘそ拡大して見てしまった》

《さっちゃんサービスショット出しすぎ》

と、そのビジュアルを絶賛する声が相次いだ。

重盛といえば、かつては “おバカキャラ” として広く知られていた存在だ。

「重盛さんは2006年に芸能界入りし、2010年に『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の新メンバーオーディションに合格してレギュラー入りしました。

同番組の人気企画『抜き打ちテスト』では4度も最下位となり、“ネバーエンディングバカ” の称号を与えられるなど、おバカタレントとして強いインパクトを残しました。

当時は珍回答が話題になることも多く、バラエティ番組での活躍が目立っていましたね」（同前）

しかし、2018年に『めちゃ×2イケてるッ！』が終了すると、活動の幅を広げていった。

「近年は音楽活動でも注目を集めており、2020年にYouTubeで公開した『重盛さと美feat.友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE』は4000万回に迫る再生回数を記録しています。

37歳になった現在も年齢を感じさせないルックスを維持しており、同性ファンも少なくありません。2025年1月には水着姿を公開し、引き締まったスタイルが話題となったほか、ABCマートのadidas Originalsキャンペーンでモデルを務めるなど、モデルとしての存在感も高まっています。

かつての “おバカキャラ” とのギャップに驚く声も多いです」（同前）

37歳を迎えた今も、その存在感は健在のようだ。