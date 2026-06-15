“幸せと座布団を運ぶ” 山田隆夫に、ある “異変” が起きている。42年間変わらぬ名物だった『笑点』（日本テレビ系）での姿が、ここにきて変わり始めているというのだ。「山田さんは『笑点』6代目の座布団運びとして、42年間、番組を支えてきた名物キャラクターです。朱色の着物を着て、5代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さん、そして現在の春風亭昇太さんまで、歴代司会者のもとで座布団を運び続けてきました。ときには座布団を勢