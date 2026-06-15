大分市のプレミアム付き商品券の購入引き換えが15日に最終日を迎え、各販売所には次々と購入客が訪れています。 【写真を見る】大分市プレミアム商品券引き換え締切16日からは電子のみ二次抽選 購入引き換えの最終日となった15日、商品券の販売所のひとつである大分市のトキハ会館では、午前中から購入に訪れる人の姿が見られました。商品券は1冊1万円で1万3000円分の買い物ができ、事前申し込みが必要です。 当選者の引き