大分市のプレミアム付き商品券の購入引き換えが15日に最終日を迎え、各販売所には次々と購入客が訪れています。

【写真を見る】大分市プレミアム商品券 引き換え締切 16日からは電子のみ二次抽選

購入引き換えの最終日となった15日、商品券の販売所のひとつである大分市のトキハ会館では、午前中から購入に訪れる人の姿が見られました。商品券は1冊1万円で1万3000円分の買い物ができ、事前申し込みが必要です。

当選者の引き換えの期限は、紙の商品券が15日午後6時で締め切られますが、電子の商品券は15日いっぱいまでチャージが可能です。前日14日までに紙は95%、電子は92%が引き換えられたということです。

（引き換えに来た人）「きょう最後だからいかないと間に合わないかなと思ってやっと来ました」「今回だけじゃなくて毎回買っている。楽しみにしていた」

16日からは、予定数に達しなかった電子商品券の二次抽選の申し込みが始まります。商品券の利用期間は8月末までとなっています。

申し込みやチャージ方法は？

ここからはあすから始まる「二次抽選」について詳しくお伝えします。

今回対象となるのは一次販売で余った「電子商品券」およそ1万6千冊分です。申し込みの条件などはこちらです。

期間は6月16日～22日です。申し込みはインターネット限定で代理での手続きはできません。また、購入できるのは一次当選分を含めて「合わせて4冊まで」となっていて、すでに4冊当選している人は応募できません。

当選発表は6月26日に本人にメールなどで通知され、購入期間は6月29日から7月3日までです。

購入の際は専用アプリ「おおいたプラット」でのチャージが必要です。アプリをダウンロードするなど初期設定を済ませたあと、セブン銀行のATMから現金をチャージするとプレミアム分が上乗せされる仕組みになっています。

商品券の利用期間は一次分と同じく8月末までで、大分市内の飲食店やスーパーなど2400以上の店舗で利用できるということです。