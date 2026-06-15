近畿圏在住の小学6年生対象…1次セレクションは7月16日までに動画提出阪神は15日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「阪神タイガースジュニア」セレクションの実施要項を発表した。1次は動画選考で、募集期間は6月18日午後1時から7月16日までとなっている。応募資格は近畿圏に在住の小学校6年生、「オリックス・バファローズカップ2026」の