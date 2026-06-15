2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、多彩なコンテンツがクロスオーバーする体験型のエンターテインメント万博「GiGO EXPO 2026」が東京・秋葉原で開催される。【画像】「GiGOコラボカフェ秋葉原」の10周年を記念したスペシャルトークショー今回は、2025年に開催された「GiGO EXPO ZERO」より、さらに規模を拡大。秋葉原を舞台に、ゲーム、音楽、ダンス、トーク、展示など、ジャンルを超えた最新エンターテインメントが集結する。