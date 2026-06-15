アキバに熱狂が帰ってくる！エンターテインメント万博「GiGO EXPO 2026」が開催
2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、多彩なコンテンツがクロスオーバーする体験型のエンターテインメント万博「GiGO EXPO 2026」が東京・秋葉原で開催される。
【画像】「GiGOコラボカフェ秋葉原」の10周年を記念したスペシャルトークショー
今回は、2025年に開催された「GiGO EXPO ZERO」より、さらに規模を拡大。秋葉原を舞台に、ゲーム、音楽、ダンス、トーク、展示など、ジャンルを超えた最新エンターテインメントが集結する。
■限定プライズから最新VRまでそろう多彩なブース
「GiGO EXPO 2026」は「ベルサール秋葉原」の1階と地下1階で行われ、誰でも無料で入場・観覧ができる1階エリアには、多くの協賛企業や団体による出展ブースが並ぶ。
「GiGO」ブースでは、今後登場予定の「GiGO」限定プライズのサンプルの展示や、限定キャンペーン情報の先行公開を実施。また、「fanfancy＋ with GiGO」をはじめとした有名アニメやキャラクターの限定グッズ・先行販売商品を取り扱う物販ブース、プリントシール機のコーナーなど、ファン必見のスポットがめじろ押しだ。
エンタメの枠を超えた体験ブースも見どころの一つ。コベルコ建機株式会社による遠隔操作ソリューション「K-DIVE」の体験、富士急ハイランドとダイナモアミューズメントがタッグを組んだVRアトラクション体験といった、最新テクノロジーに直接触れて遊べる企画も用意されている。
■豪華ゲストが登壇！「メインステージ」と夜間企画
地下1階の「メインステージ」では、豪華ゲストが登壇する全8ステージのプログラムを実施予定。すべて事前抽選による予約制(一部有料を含む)となっており、特別なパフォーマンスが展開される。
プログラムには、「GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！シリーズスペシャルトークショー」や、歌唱と応援システムが融合した「スペシャルVSINGステージ」、さらに「澤村光彩 スペシャルライブ」といった注目のステージが勢ぞろい。また、1階の予約不要ステージでは「GiGO EDGE」公認アンバサダーの西尾夕香さんと相良茉優さん、MCの吉田尚記さんによるトーク＆ライブが行われ、“夜のエンタメ”の魅力を紹介する。
さらに、今回は夜間にも特別企画が用意されており、6月20日(土)20時30分から地下1階で「GiGO POKER FES」が開催。契約プロのななちゃらさんをMCに迎え、メインを含む4つのポーカートーナメントが行われる。西尾夕香さんや相良茉優さんもプレイヤーとして参戦予定で、夜ならではの大人の時間が提供される。
豪華ステージから夜のポーカーフェスまで、興奮が途切れない特別な2日間。規模がさらに拡大した「GiGO EXPO 2026」で、熱気あふれるエンタメ空間を体感してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「GiGOコラボカフェ秋葉原」の10周年を記念したスペシャルトークショー
今回は、2025年に開催された「GiGO EXPO ZERO」より、さらに規模を拡大。秋葉原を舞台に、ゲーム、音楽、ダンス、トーク、展示など、ジャンルを超えた最新エンターテインメントが集結する。
■限定プライズから最新VRまでそろう多彩なブース
「GiGO EXPO 2026」は「ベルサール秋葉原」の1階と地下1階で行われ、誰でも無料で入場・観覧ができる1階エリアには、多くの協賛企業や団体による出展ブースが並ぶ。
「GiGO」ブースでは、今後登場予定の「GiGO」限定プライズのサンプルの展示や、限定キャンペーン情報の先行公開を実施。また、「fanfancy＋ with GiGO」をはじめとした有名アニメやキャラクターの限定グッズ・先行販売商品を取り扱う物販ブース、プリントシール機のコーナーなど、ファン必見のスポットがめじろ押しだ。
エンタメの枠を超えた体験ブースも見どころの一つ。コベルコ建機株式会社による遠隔操作ソリューション「K-DIVE」の体験、富士急ハイランドとダイナモアミューズメントがタッグを組んだVRアトラクション体験といった、最新テクノロジーに直接触れて遊べる企画も用意されている。
■豪華ゲストが登壇！「メインステージ」と夜間企画
地下1階の「メインステージ」では、豪華ゲストが登壇する全8ステージのプログラムを実施予定。すべて事前抽選による予約制(一部有料を含む)となっており、特別なパフォーマンスが展開される。
プログラムには、「GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！シリーズスペシャルトークショー」や、歌唱と応援システムが融合した「スペシャルVSINGステージ」、さらに「澤村光彩 スペシャルライブ」といった注目のステージが勢ぞろい。また、1階の予約不要ステージでは「GiGO EDGE」公認アンバサダーの西尾夕香さんと相良茉優さん、MCの吉田尚記さんによるトーク＆ライブが行われ、“夜のエンタメ”の魅力を紹介する。
さらに、今回は夜間にも特別企画が用意されており、6月20日(土)20時30分から地下1階で「GiGO POKER FES」が開催。契約プロのななちゃらさんをMCに迎え、メインを含む4つのポーカートーナメントが行われる。西尾夕香さんや相良茉優さんもプレイヤーとして参戦予定で、夜ならではの大人の時間が提供される。
豪華ステージから夜のポーカーフェスまで、興奮が途切れない特別な2日間。規模がさらに拡大した「GiGO EXPO 2026」で、熱気あふれるエンタメ空間を体感してみてはいかがだろうか。
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