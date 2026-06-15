コンドル航空は、フランクフルト・アム・マイン空港のカーゴシティ・サウスにコンドル・テクニック向けの新たな仮設格納庫の建設を開始した。約6,400平方メートルの軽量構造の施設で、エアバスA330型機1機もしくはA320ファミリー機2機を同時に整備できる。建築業者のSpanTech International、KAP Architektur Development、WPV Baubetreuunとフラポートが協力して建設を進め、2027年初頭の完成を予定している。これにより、フラン