本郷奏多（C）東海テレビ FOD bilibili 佐藤大樹と本郷奏多がＷ主演を務める土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系）が13日、最終回を迎えた。最終回放送終了後のSNSで「「原作リスペクトを感じる素敵なストーリー」「メロいヒカル最高でした！」など反響を集めた。本作は佐藤演じるトキと本郷演じるヒカルがバディを組み、写真を手がかりに依頼人の悩みを解決する新感覚のヒューマンドラマ。本郷奏多が