モデルで俳優の山田優さん（41）が2026年6月6日、自身のインスタグラムを更新。空港でのオフショットを披露した。「Just a quick trip to Korea」山田さんは、「Jet-Set Style」という言葉に飛行機の絵文字を添え、空港内で大きな荷物と一緒のショットを含む6枚の写真を投稿。「Just a quick trip to Korea」と韓国への旅行を報告した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いワンショルダーのトップスにデニムを着用。サングラ