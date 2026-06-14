この記事をまとめると ■サンモリッツではクルマがスキーヤーを引く「スキージョアリング」が人気 ■ポルシェ911による高速けん引は圧倒的なスリルを生み出す ■転倒リスクも高く安全装備と高度な技術が不可欠となる 氷上のスリルを極めた貴族の遊び スイスのサンモリッツは冬のリゾートとしてつとに有名で、スキーゲレンデはもとより、凍った湖を利用してクラシックカーイベントが開催されるなど、クルマ好きとしても放っておけ