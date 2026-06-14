TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2と『魔法の姉妹ルルットリリィ』のコラボレーションウィークが実施決定した。コラボ第1弾は『杖と剣のウィストリア』に登場する使い魔・キキ、『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場するネコのような生きもの・うぐいすとあずき、さらに人気キャラクター「しかるねこ」がトリプルコラボする3コマ漫画を公開。こちらは「しかるねこ」の作者・もじゃクッキー先生による描き下ろし。ネコたちが