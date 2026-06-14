9回先頭のピーターズに被弾するまでノーヒットノーランを継続【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。9回の先頭ピーターズにソロを浴び、ノーヒットノーランは逃したものの、8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容で7勝目をマークした。歴史的な快投劇。降板から16分後、球団公式X（旧ツイッター）が“1枚”の写真を添