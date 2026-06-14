13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と斎藤雅樹氏が日本ハムについて言及した。日本ハムは交流戦前最後の3連戦でソフトバンクに3連敗を喫し、23勝25敗の4位で交流戦を迎えたが、交流戦は13勝3敗。現在9連勝中で貯金は今季最多の7とし、順位もオリックスに変わって3位に浮上。チーム状態を一気に上げてきた。谷沢氏は「レギュラーシーズンはソフトバンクに全然勝てなくて8連敗。そ