お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉が、6月12日放送の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で放った“ひとこと”が波紋を広げている。

この日の番組には、名門女子校御三家として知られる桜蔭中学校・高等学校、雙葉中学校・高等学校、女子学院中学校・高等学校出身のタレントたちが出演。元フジテレビアナウンサーの高橋真麻、元日本テレビアナウンサーの馬場典子らが、女子校時代の独特な文化についてトークを繰り広げていた。

「そのなかで高橋さんが『好きな先輩の○○をもらう』という女子校ならではの文化についてクイズ形式で出題しました。すると児嶋さんは、間髪をいれずに手を上げ『陰毛でしょ』と自信満々に回答したのです。あまりに予想外のひとことに、スタジオの空気は一瞬で凍りつき、出演者からは『えっ、どういうこと』ととまどい声があがりました。児嶋さんはさらに『流行ったじゃん。生徒手帳に入れると運気が上がるって』『下ネタじゃないから、本当にあったんだって』と強調しましたが、周囲との温度差は埋まらず、そのままCMへ。生放送では珍しい、何ともいえない空気が流れていました」（芸能ジャーナリスト）

昼の生放送としては見過ごせない内容だったためか、番組は異例ともいえる対応を取ることになった。テレビ局関係者はこう話す。

「CM明けに、MCを務めるハライチの澤部佑さんが『先ほど不適切な発言があったことをお詫びして、訂正申し上げます』と謝罪。小室瑛莉子アナも『申し訳ございませんでした』と頭を下げる事態になってしまいました。発言からわずか数分後の“スピード謝罪”に、児嶋は『お昼じゃなかった、でも言う必要はなかった』『何年、芸人やってんだ』と猛省し、結果的に、謝罪することとなってしまいました」

この異例の展開は、Xでも大きな話題となった。

《若手でもやらねえような大暴投を、白髪が混じるお歳になってから全力で放り投げる》

《地上波でここまで爆弾投下されるとさすがに「やりすぎた…」ってなるよな》

など、児嶋の発言に驚く声が続出した。また、今回の騒動で思わぬ形で名前があがったのが、相方の渡部建だった。

「渡部さんは、2020年の“多目的トイレ不倫騒動”で世間をにぎわし、長期の活動自粛に追い込まれたことで知られています。そのため、今回の騒動でも、Xでは《相方の多目的トイレと比べたらこんなん可愛いもんでしょ》といったコメントが相次ぎました。児嶋さんの失言が、渡部さんの不祥事を思い出させる展開になったのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

児嶋は渡部の不祥事後、たびたびイジられ役を買って出ながらコンビを支え続け、好感度を大きく上げた存在でもある。それだけに今回の“放送事故”は、児嶋にとっては痛手となってしまった。