Jリーグオールスターゲーム『DAZNカップ』の5位6位決定戦で、槙野智章監督がFW三浦知良と一緒に途中出場した。準々決勝を落としたJ2・J3 EAST-Bだが、5位6位決定戦はFW三平和司(甲府)とMF藤川虎太朗(長野)のゴールで2点を先行。すると20分マッチの15分から槙野監督とカズが交代出場。2人で2トップを組むと、カズはシザースをみせるなどして、会場を大いに盛り上げた。